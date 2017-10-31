В Афганистане около десятка полицейских убиты при атаке талибов

Власти Афганистана сообщают, что при нападении боевиков движения «Талибан» в понедельник на контрольно-пропускной пункт на юго-востоке страны убиты как минимум девять сотрудников полиции. Ариф Нури, пресс-секретарь губернатора провинции Газни, сообщил, что в совершенном 30 октября нападении ранения получили четыре сотрудника полиции. По информации Нури, в завязавшейся перестрелке, продолжавшейся около семи часов, были убиты семь боевиков. Движение «Талибан» заявило о своей ответственности за это нападение. Нисар Ахмад Факири, член совета провинции, сказал, что при нападении разрушен КПП в районе Кухьяни.

30 октября власти северной афганской провинции Баглан сообщили, что правительственные силы отразили атаку талибов. Начальник полиции района Бурка Мухаммад Али заявил, что боевики совершили нападение на здание полиции утром в понедельник. Шеф полиции сообщил, что 20 боевиков были убиты либо получили ранения в перестрелке, которая продолжалась на протяжении нескольких часов. Один афганский военнослужащий был легко ранен.