Экс-директор компании Zeromax Миродил Джалолов переведен в Таштюрьму

Бывший исполнительный директор компании Zeromax («Зеромакс») Миродил Джалолов переведен из следственного изолятора Службы национальной безопасности (СНБ) на улице Гвардейской в печально известную Таштюрьму. Об этом «Озодлику» сообщил источник, приближенный к Джалолову, а также сотрудник Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Роль Миродила в деле Гульнары

27 октября источник, приближенный к следственной группе Швейцарии, расследующей крупное коррупционное дело, в котором фигурирует старшая дочь покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова, говорил «Озодлику» о том, что узбекские власти сообщили швейцарской стороне о начале суда над Гульнарой Каримовой.

Напомним, что летом 2012 года Генеральная прокуратура Швейцарии заморозила более 800 миллионов долларов на счетах, принадлежавших Гульнаре Каримовой. Недавно стало известно о том, что длившееся более пяти лет следствие находится на завершающей стадии.

28 июля этого года Генеральная прокуратура Узбекистана прояснила судьбу дочери Ислама Каримова. В сообщении главного надзорного органа говорилось о том, что Гульнара Каримова отбывает пятилетнее тюремное заключение по вынесенному ей в 2015 году приговору в хищениях и вымогательстве денежных средств.

Кроме того, в заявлении Генпрокуратуры было отмечено, что «расследование уголовного дела в отношении Каримовой Г., выделенное в отдельное производство по фактам содействия организованной преступной группе в совершении ряда других преступлений», продолжается.

Как сообщил недавно «Озодлику» приближенный к следствию сотрудник Генпрокуратуры Узбекистана, ожидается, что бывший исполнительный директор компании Zeromax («Зеромакс») Миродил Джалолов даст показания в суде по делу Гульнары Каримовой.

По его словам, показания Миродила Джалолова будут связаны исключительно с деятельностью компании Zeromax.

Зарегистрированная в Швейцарии компания Zeromax («Зеромакс») занималась бизнесом во многих отраслях узбекской промышленности, в частности, сельским хозяйством, строительством, текстильной промышленностью, транспортной логистикой, а также нефте-, газо- и золотодобычей. Ранее американский сат kleptocracyarchive.org, посвященный коррумпированным режимам, писал о том, что деятельность Zeromax была связана и с телекоммуникационной отраслью Узбекистана, где она «заработала» более миллиарда долларов в виде выплат и долей в связанных с ней международных телекоммуникационных компаниях.

Согласно докладу под заголовком «Танец с коброй. Противодействие всеобъемлющей коррупции в Узбекистане» («A Dance With The Cobra. Confronting Grand Corruption in Uzbekistan»), который был обнародован Международной Инициативой против Государственной Преступности (ISCI) в начале октября этого года, компанией Zeromax контролировала Гульнара Каримова.

«Одилбой»

Миродил Джалолов, известный в Узбекистане под именем « Одилбой», был арестован в сентябре 2010 года.

В мае того же года деятельность компании Zeromax («Зеромакс») в Узбекистане была приостановлена, ее имущество конфисковано в пользу государства, а счета заморожены.

Согласно официальным цифрам, обнародованным Zeromax'ом в 2008 году, в то время активы компании составили 3.298 миллиардов швейцарских франков (почти 4,5 миллиарда долларов США).

В январе 2017 года «Озодлик» сообщал о том, что Миродил Джалолов был освобожден из зала суда 4 января и в тот же день уехал к себе на дачу в Ташкентской области.

В решении суда, копия которого оказалась в распоряжении редакции «Озодлика», особо подчеркивалось, что Миродилу Джалолову «дано время для возмещения ущерба».

​Однако, как сообщил нашему радио один из приближенных к бывшему директору компании Zeromax, в марте этого года Миродил Джалолов снова был арестован. – Потому что ему не удалось возместить государству ущерб в десятки миллионов долларов, – добавил собеседник.

По словам источника, с тех пор бизнесмен содержался в следственном изоляторе узбекских спецслужб.