Турецкая компания планирует построить логистический комплекс в Узбекистане

Турецкая компания Gentes Yapi ve Endustry Tesisleri Ltd Sti планирует построить в Узбекистане логистический комплекс. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Узбекозиковкатхолдинг».

ХК «Узбекозиковкатхолдинг» и Gentes Yapi ve Endustry Tesisleri Ltd Sti договорились построить крупный терминал для плодоовощной продукции.

Работа комплекса будет направлена на поставку свежей и переработанной сельскохозяйственной продукции из Узбекистана в страны СНГ.

В рамках проекта будут построены 125 холодильных складов и 75 складов для сыпучих продуктов, зона погрузки и разгрузки.

Турецкая компания поставит современное упаковочное оборудование в рамках данного проекта. Делегация турецкой компании прибудет в Узбекистан в ноябре для проработки данного проекта.

Компания Gentes Yapi ve Endustry Tesisleri Ltd Sti готова поставлять в Узбекистан оборудования для выращивания и переработки плодоовощной продукции.