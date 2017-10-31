Путин: иностранные организации собирают биологический материал россиян

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с членами Совета по правам человека (СПЧ). На этой встрече глава государства, в частности, прокомментировал дело в отношении режиссера Кирилла Серебренникова, уголовное преследование экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, а также нападение на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.

Отвечая на вопрос о деле Серебренникова, Путин призвал «относиться ко всем одинаково». По его словам, режиссера преследуют не за какую-либо политическую позицию. «Там чисто финансовая основа всего этого малоприятного разбирательства», – утверждает глава государства.

Виновность или невиновность Никиты Белых, как заявил Путин, должен определить суд. Однако, по мнению президента, то, что глава региона брал деньги у предпринимателя, – это «очень странно».

Нападение с ножом на журналистку Татьяну Фельгенгауэр, по мнению Путина, не связано с положением со свободой слова в России. Предполагаемого преступника – гражданина Израиля и России Бориса Грица – президент назвал «больным человеком». Глава государства пообещал «подумать», как снизить «атмосферу нетерпимости» в стране, однако отметил, что нагнетания ненависти, по его мнению, в российском обществе нет.

На встрече с членами СПЧ Путин также заявил, что неизвестные иностранные организации якобы собирают некий «биологический материал», «образцы граждан» России. Президент не объяснил, о чем именно идет речь, однако добавил: «Мы такой вот объект очень большого интерес».

Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении бюджетных средств. Сам режиссер отвергает обвинения, называя их «абсурдными». Никита Белых арестован по статье о получении взятки, экс-губернатор заявляет о провокации со стороны ФСБ. Татьяна Фельгенгауэр подверглась нападению 23 октября в редакции «Эха Москвы». Нападения на журналистов, по мнению правозащитников и самих сотрудников СМИ, продолжаются в России из-за бездействия государства и созданной им «атмосферы ненависти».