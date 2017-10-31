ЦИК Кыргызстана объявил итоги президентских выборов

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана огласила окончательные итоги президентских выборов, которые прошли в Кыргызстане 15 октября.

Заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов зачитал итоговый протокол, согласно которому кандидат от Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) Сооронбай Жээнбеков набрал 920 тысяч 620 голосов избирателей (54,22 процента), самовыдвиженец Омурбек Бабанов – 568 тысяч 680 голосов (33,49 процента).

Замыкает тройку лидеров председатель партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, за которого, по данным ЦИК, проголосовало 110 тысяч 284 избирателя (6,57 процента).

«Против всех», сообщает комиссия, проголосовало 12 тысяч 171 гражданин (0,73 процента).

Заместитель председателя ЦИК Атыр Абдрахматова отказалась подписывать итоговый протокол, выразив особое мнение.