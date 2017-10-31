Полу Манафорту предъявлено обвинение в «заговоре против США» (видео)

Власти США предъявили обвинения экс-главе избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу по 12 пунктам, включая нарушение федерального лоббирования, отмывание денег и заговор против США. Об этом говорится в обвинительном заключении, которое опубликовано на сайте Минюста США.

По версии следствия, Манафорт и Гейтс скрыли миллионы долларов. Утверждается, что в период с 2006 по 2015 год Манафорт получал деньги от украинской «Партии регионов» бывшего президента Виктора Януковича. Для ухода от налогов он, по версии следствия, использовал множество офшорных компаний – через их счета было проведено более 75 миллионов долларов. Следователи утверждают, что Манафорт «отмыл» более 18 миллионов долларов. Отмечается, что Гейтс провел через офшорные счета более трех миллионов долларов.

Трамп прокомментировал обвинения в адрес бывшего главы своего штаба, написав в Twitter'е, что они относятся к событиям, которые произошли за несколько лет до того, как Манафорт стал членом предвыборного штаба Трампа. Кроме того, президент выразил недоумение, почему расследование не ведётся в отношении его соперника по президентской гонке от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Помимо этого, Трамп написал об отсутствии какого-либо сговора.

Манафорт возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа с июня по август 2016 года. Он покинул свой пост после публикаций о сотрудничестве с Януковичем и его «Партией регионов», хотя это не называлось официальной причиной увольнения.