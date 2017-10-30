СМИ: ЕС может допустить применение оружия в ответ на кибератаки

Евросоюз разработал документ, согласно которому допускается применение оружия в ответ на кибератаки. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на документ, имеющийся в редакции.

По данным издания, документ будет согласован всеми 28 государствами-членами ЕС, включая Великобританию. Если документ вступит в силу, то страна, подвергшаяся кибернападению, может воспользоваться правом «индивидуальной или коллективной самообороны» в соответствии с международным правом, отмечает The Telegraph.

Помимо прочего, страны ЕС могут применять дипломатическое давление и экономические санкции против стран, которые осуществляют кибератаки. По мнению Брюсселя, эти меры заставят злоумышленников более тщательно взвешивать последствия кибератак.

The Telegraph подчеркивает, что поводом для разработки документа стала атака вируса-вымогателя WannaCry в мае 2017 года. В Евросоюзе не исключают, что к созданию вируса причастны хакеры из Северной Кореи. Кроме того, Брюссель опасался вмешательства России в выборы в Германии.