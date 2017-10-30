В Таджикистане названы подверженные радикализации районы

Центр стратегических исследований при президенте Таджикистана назвал подверженные радикализации районы страны. Исследование проводились на основе данных об участии уроженцев различных регионов Таджикистана в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне группировки «Исламское государство» («ИГ»).

Мулломухтор Муллоев, сотрудник Управления анализа и анализа и прогнозирования внутренней политики ЦСИ, в своей статье пишет, что во многих подверженных радикализации районах действуют подпольные группы запрещенных в Таджикистане религиозного течения «Салафия» и движения «Хизбуттахрир». Именно последователи этих и других радикальных в исламе течений чаще всего выезжали на войну в Сирию и Ирак.

В районах республиканского подчинения радикальные течения нашли последователей в городе Вахдате, районе Рудаки и Нурабадском районе.

Идеи радикальных в исламе течений и направлений популярны и в Согдийской области – приверженцы этих идей проживают в городах Худжанде, Исфаре, Канибадаме, Истаравшане, Пенджикенте, районе Спитамен, Джабборрасуловском, Аштском, Бободжонгафуровском и Матчинском районах. По официальным данным, 170 жителей Согдийской области, а некоторые с семьями, находятся в специальных лагерях зарубежных стран, преимущественно в Сирии, Афганистане и Пакистане.

В Хатлонской области центрами исламского радикализма остаются город Куляб, Шахритусский, Кубодианский, Бохтарский, Фархорский, Восейский районы и район Джалолиддина Балхи. Только из района Джалолиддина Балхи 23 жителя отправились на войны в Ираке и в Сирию, где вступили в ряды «ИГ». Трое из них отправились на чужую войну вместе со своими семьями.

В Горно-Бадахшанской автономной области последователи радикальных течений в исламе проживают в Ванчском района, особенно, в долине Язгулом, говорится в исследовании ЦСИ. Боевики-уроженцы этого район воюют не только в Сирии и Ираке, но в Афганистане.