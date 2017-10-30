РБК: в штабе Собчак обсуждают варианты ее выдвижения в президенты

В штабе телеведущей Ксении Собчак рассматривают варианты ее выдвижения на выборы президента в марте 2018 года от партий ПАРНАС или «Гражданская инициатива», а также – самовыдвижение. Об этом РБК рассказали три источника в штабе Собчак.



Собеседники издания считают, что обе партии подходят Собчак идеологически, имеют политическую историю и это не фиктивные структуры.



Глава предвыборного штаба Ксении Собчак Игорь Малашенко отметил в этой связи, что ПАРНАС могла бы облегчить процедуру сбора подписей. Но переговоров в настоящее время нет, добавил он. Согласно закону «О выборах президента» кандидат, идущий на выборы от непарламентской партии, должен собрать не менее 100 тысяч подписей граждан, а в качестве самовыдвиженца – не менее 300 тысяч.

В то же время в штабе Собчак наиболее вероятным вариантом называют самовыдвижение. Стратегия «против всех», избранная Собчак, с электоральной точки зрения выгоднее, чем выдвижение от партии, сказал один из источников РБК.



Телеведущая Ксения Собчак 18 октября официально объявила о своем намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году. В качестве кандидата «против всех» она призвала освободить политзаключенных, а также заявила, что Крым – украинский.

Согласно опросу «Левада-центра», 9 процентов россиян готовы проголосовать за Ксению Собчак на выборах президента России.