СМИ узнали о возможном сокращении российской группировки в Сирии

Российские власти рассматривают возможность вывода части военной техники из Сирии, пишет в понедельник газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.

Собеседники издания не смогли уточнить, какая именно техника будет выведена в Россию. Предположительно, может быть сокращена смешанная авиагруппа на базе Хмеймим и часть ее инженерного и технического персонала. При этом в Сирии останутся дивизионы ракетных систем С-400 и С-300 и «Панцирь-С1», которые прикрывают базы в Хмеймиме и Тартусе, а также беспилотники, которые ведут мониторинг зон деэскалации на западе страны, пишет издание.

В Минобороны заявили, что планов по сокращению группировки в Сирии нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что «подобные решения не анонсируются».

16 октября министр обороны России Сергей Шойгу на встрече со своим израильским коллегой рассказал о скором завершении военной операции в Сирии. На другой встрече Шойгу отметил, что джихадисты в Сирии контролируют менее пяти процентов территории страны.

В марте 2016 года российские власти официально сообщили о выводе из Сирии «основной части» войск. После этого там остался ограниченный российский контингент, численность которого, по официальным данным, составляет 1600 человек. При этом, по оценкам США, масштабы российского военного присутствия в Сирии фактически не изменились. Согласно официальным сообщениям Министерства обороны России, за два года общее число потерь российских войск в Сирии составило около 40 человек. При этом по данным независимых расследовательских групп, столько граждан России погибло в Сирии только с начала текущего года.

Правозащитные организации и страны Запада неоднократно обвиняли российские войска и армию президента Асада в гибели мирного населения от авиаударов, в том числе – с применением химического оружия. В Кремле отвергают эти обвинения.