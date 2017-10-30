Норвегия выразила соболезнования семьям погибших россиян

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в воскресенье вечером в телефонном разговоре с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым выразила соболезнования россиянам в связи с катастрофой вертолета Ми-8 у побережья Шпицбергена. Она подчеркнула, что норвежская сторона сделала все возможное для проведения поисково-спасательной операции. Но по словам Сульберг, к воскресенью надежды найти выживших не осталось, ведется поиск тел погибших, сообщает ТАСС.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа», на борту которого находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, 26 октября летел из законсервированного поселка Пирамида в российский поселок Баренцбург. С вертолетом была потеряна связь. О пропаже вертолета был извещен норвежский спасательный центр. В поисковой операции участвовали два вертолета, патрульные самолеты, несколько судов, корабли Береговой охраны Норвегии, добровольцы и горно-спасательный взвод российского государственного треста «Арктикуголь».



В воскресенье, по данным норвежской стороны, в двух километрах к северо-западу от мыса Хеер (архипелаг Шпицберген) на глубине 209 метров установлено место, где предположительно находятся обломки Ми-8.