В Москве откроют монумент памяти жертв политических репрессий

Президент России Владимир Путин, как ожидается, сегодня будет участвовать в церемонии открытия мемориала, посвященного жертвам репрессий советской эпохи. Пресс-служба Кремля сообщила, что открытие «Стены скорби» в Москве состоится в девять часов утра в День памяти жертв политических репрессий, официально установленный в России в 1991 году. Монумент расположен на проспекте имени Академика Сахарова и Садового кольца.

Вчера несколько сотен человек собрались у бывшего здания КГБ в Москве, чтобы почтить память тысяч граждан, расстрелянных советскими властями во времена сталинского Большого террора. Выступавшие на проходившей с утра и до позднего вечера на Лубянской площади в центре Москвы неофициальной церемонии зачитали вслух имена, возраст, род деятельности и даты расстрела около 30 тысяч москвичей – лишь части из приблизительно миллиона или более человек, убитых советскими властями в 1937-1938 годы.

Среди участников этой церемонии – уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова, лидер либерально-оппозиционной партии «Яблоко» Григорий Явлинский и телеведущая, кандидат в президенты России Ксения Собчак.