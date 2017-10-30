Арестованный глава сети АЗС в Таджикистане готов вернуть госкредит

Раджабали Одинаев, учредитель и глава компании «Умед-88» попросил власти Таджикистана отпустить его под подписку о невыезде, чтобы он мог полностью вернуть полученный с ОАО «Рогунская ГЭС» многомиллионный кредит. Об этом Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода) сообщила его сестра Саодат Одиназода 29 октября.

Раджабали Одинаев и пятеро других руководителей компании «Умед-88 в настоящее время находятся в следственном изоляторе. Саодат Одиназода, сестра арестованного бизнесмена, сообщила, что сразу после критики главы государства ее брат начал возвращение кредита в Министерство финансов, но был арестован. По ее словам, в настоящее время компания «Умед-88» вернула ОАО «Рогунская ГЭС» 31 млн. сомони.

Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон 14 октября на встрече с предпринимателями подверг резкой критике Министерство финансов за то, что «разными непонятными способами» предоставило компании «Умед-88» из госбюджета средства в более 170 миллионов сомони. По его словам, эти средства «Умед-88» уже в течение почти двух лет не может вернуть государству.

После критики сотрудники Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана задержали Раджабали Одинаева, учердителя компании «Умед-88» и директора компании Идибека Иброхимова по подозрению в незаконном получении кредита, уклонении от налогов, мошенничестве и подделке документов. 27 октября были задержаны Набиджон Мирзоев, главный бухгалтер компании «Умед-88, и трое директоров АЗС компании.

Компании «Умед-88» был выделен 171 миллион сомони (19, 5 млн. долларов) «для развития агропромышленного комплекса в РТ посредством обеспечения аграрных хозяйств дизельным топливом. Средства должны были возвращены не позднее 31 декабря 2015 года. Сообщается, что руководство компании занималось «нецелевым использованием» полученных средств.