На юге Казахстана бензин на заправках отпускают лимитировано

В Южно-Казахстанской области возникла нехватка бензина самой ходовой марки. Информацию о дефиците бензина марки АИ-92 Радио Азаттык (Казахской редакции Радио Свобода) подтвердил председатель общественной ассоциации «Жанар-Жагармай» Кайыпбек Камбаров.

Сейчас в городе Шымкенте и в Сайрамском районе продажа бензина марки АИ-92 ограничена. По словам работников одной из автозаправочных станций, в последние несколько дней бензин марки АИ-92 завозят по несколько сот литров. «400 литров бензина распродается до 11 часов утра. После бензин продаем только по талонам», – говорят они. В сети заправок Sinooil бензин АИ-92 есть, однако выстроились длинные очереди. По некоторым сведениям, на этой АЗС водителям бензин продают не более чем на две тысячи тенге.

Кайипбек Камбаров говорит, что месячное потребление АИ-92 по региону составляет около 30 тысяч тонн.

– Действительно, есть нехватка. В начале месяца было завезено 27 тысяч тонн бензина АИ-92. Сейчас АИ-92 есть в крупных автозаправочных сетях. На средних и малых АЗС он в дефиците. Проблема решится до конца месяца, – говорит он.

В регионе имеется около 570 АЗС, из которых более 100 относятся к крупным.