Бишкек: вопрос о границе будет поднят в ВТО 10 ноября

Министр экономики Кыргызстана Артем Новиков сообщил, что Кыргызстан 10 ноября выступит в комитете по торговле Всемирной торговой организации (ВТО) со специальным докладом. Дата заседания по жалобе Кыргызстана в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) неизвестна.

С 10 октября Казахстан усилил пограничный контроль, что привело к километровым заторам на пунктах пропуска. Спустя неделю правительство Кыргызстана обратилось в ВТО и ЕЭК с заявлением о нарушении казахстанской стороной соглашений.

Также на пресс-конференции 27 октября Новиков, отвечая на вопросы, сказал, что решения по ситуации на границе с Казахстаном будут приниматься в рамках экономических объединений. Обе страны входят в ВТО и вместе с Арменией и Беларусью – в возглавляемый Россией Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

По итогам встречи в Астане 18 октября главы правительств Кыргызстана и Казахстана договорились облегчить проезд пассажирского транспорта и порожних большегрузных машин. Там же стороны договорились принять дорожную карту из 48 пунктов, реализация которых должна была решить вопросы на границе.

25 октября министр экономики Артем Новиков после заседания Евразийского межправительственного совета в Ереване заявил, что «Казахстан отказался подписывать дорожную карту».