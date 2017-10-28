Журналистка «Эха Москвы» временно покинет Россию из-за программы Соловьева

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о намерении эвакуировать из России журналистку Ксению Ларину. Ее упоминали в программе Владимира Соловьева в эфире государственной радиостанции «Вести FM» вскоре после нападения на сотрудницу «Эха» Татьяну Фельгенгауэр.

В интервью телеканалу «Дождь» Венедиктов подчеркнул, что другого способа защитить своих журналистов у него нет, и эвакуация Лариной – единственный выход.

Главный редактор «Эха Москвы» добавил, что попросит Следственный комитет России допросить журналистов ВГТРК, так как видит в их сюжетах попытку подстрекательства к нападению на Татьяну Фельгенгауэр.

24 октября в эфир «Вести FM» вышла программа Соловьева с заголовком «Либералы, зачем вы лжете». В ней журналист Армен Гаспарян обвинил Ларину во лжи и назвал ее «откровенной сволочью». Перед этим журналистка «Эха» опубликовала у себя в Facebook'е фотографию напавшего на Фельгенгауэр и написала «Соловьев очень хотел, скотина. Кто, говорит, заткнет им поганые рты. Нашлись добровольцы».

В четверг в пресс-службе российского следственного ведомства заявили, что рассматривается только одна версия нападения на Фельгенгауэр – нестабильная психика Бориса Грица. 23 октября он ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ранил журналистку ножом в шею.

Татьяна Фельгенгауэр находится в больнице. В четверг ее перевели из послеоперационной реанимации в общую палату. Венедиктов назвал одной из причин нападения атмосферу ненависти в отношении работников СМИ в России.