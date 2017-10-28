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Кризис в Испании: Мадрид вводит прямое правление в Каталонии (видео)

Парламент Каталонии в минуты провозлашения независимости, 27 октября 2017 года.

Парламент Испании проголосовал за введение прямого правления в Каталонии. Это означает, что каталонские власти могут быть лишены властных полномочий. Премьер Испании Мариано Рахой заявил, что законность в Каталонии будет восстановлена. Он призвал всех подданных королевства «сохранять спокойствие».

Парламент Каталонии провозгласил независимость от Испании
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27 октября, во второй половине дня, парламент Каталонии провозгласил независимость от Испании. За отделение от королевства проголосовали 70 депутатов, против выступили 10, еще двое воздержались. Более 50-ти воздержались от голосования. Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал граждан сохранять спокойствие и действовать в рамках закона. Еврокомиссия отказалась комментировать решение каталонского парламента.

В Мадриде сегодня проходит собрание Сената Испании по вопросу введения прямого правления в Каталонии. Центральные власти планируют применить 155-ю статью Конституции, после чего в Каталонии в течение полугода пройдут досрочные выборы.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой запросил у Сената полномочия, чтобы сместить с поста главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

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