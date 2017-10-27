Блог: Государство вероятного союзника

Визит президента Узбекистана в Турцию, равно как и все недавние контакты Шавката Мирзиёева с себе равными, – очередное свидетельство принципиальных изменений во внешней политике страны, еще недавно напрямую зависящей от личных симпатий или антипатий первого лица государства.

Скажем больше: похоже, что эпоха, в которую Узбекистан ступил годом ранее, практически исключила разделение партнеров по международному сотрудничеству на союзников и вероятных противников. Да, мы и прежде не перечисляли потенциальных врагов поименно, но либо демонстративно игнорировали их, либо осложняли им жизнь в меру своих возможностей. Сказанное в равной степени справедливо для государств дальнего и ближнего зарубежья.



Исключение личных предпочтений, свойственных первому президенту Узбекистана, замена их на объективные принципы обоюдной политической и экономической выгоды, позволили нашей стране в максимально короткий срок восстановить уровень взаимного доверия не только по внешнему периметру государственных границ, но и на отдаленных подступах к ним. Мы даем понять партнерам, что готовы полномасштабно сотрудничать с ними во всех сферах на взаимовыгодной и взаимоприемлемой основе, уважая их интересы и ожидая того же отношения к нам.

Сергей Ежков