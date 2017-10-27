Премьер-министр Таджикистана в начале ноября посетит Узбекистан
Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода посетит Узбекистан в начале ноября.
Как сообщают СМИ в Узбекистане, глава таджикского правительства намерен провести в Ташкенте ряд двухсторонних встреч, в том числе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым и премьер-министром Абдуллой Ариповым.
Рабочая поездка запланирована на первые числа предстоящего месяца и приурочена к готовящемуся в Ташкенте заседанию Совета глав правительств СНГ, которое состоится 3 ноября.
В повестку заседания включены вопросы по расширению сотрудничества стран СНГ в сфере экономики.
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