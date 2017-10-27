Опрос социологов: за Собчак готовы проголосовать 9% россиян

Большинство россиян – 90 процентов – не стали бы голосовать за Ксению Собчак на выборах президента России. Допускают такую возможность – 9 процентов российских избирателей, следует из данных октябрьского опроса «Левада-центра», которые публикует газета «Ведомости».

Электоральный рейтинг Собчак, по оценкам социологов, не превышает одного процента. В то же время рейтинг оппозиционера Алексея Навального вырос до 1,8 процента и по этому показателю он обогнал лидера КПРФ Геннадия Зюганова (1,7 процента). По данным исследования, за действующего главу государства Владимира Путина проголосовали бы 66 процентов тех, кто готов принять участие в выборах. На втором месте – лидер ЛПДР Владимир Жириновский с рейтингом 3 процента.

Накануне «Левада-центр» опубликовал результаты опроса, который показал, что Собчак возглавила рейтинг недоверия россиян к политикам и общественным деятелям, сместив в нем главу правительства Дмитрия Медведева.

Телеведущая Ксения Собчак 18 октября официально объявила о своем намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году. В качестве кандидата «против всех» она призвала освободить политзаключенных, а также заявила, что Крым – украинский. За последнее высказывание в Госдуме потребовали привлечь Собчак к уголовной ответственности.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. О своем намерении баллотироваться ранее заявили Алексей Навальный, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и основатель «Яблока» Григорий Явлинский. На днях к ним присоединилась Собчак, которая позиционирует себя как «кандидата против всех». Владимир Путин пока официально не объявлял о своем выдвижении на новый срок.