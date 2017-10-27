В США готов новый санкционный список компаний из России

Государственный департамент США завершил работу над списком российских граждан и компаний, в отношении которых планируется ввести дополнительные санкции. В ближайшее время он будет передан на утверждение в Конгресс и опубликован на сайте Госдепартамента. Пока его содержание не разглашается, заявила на брифинге официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

В список, по ее словам, вошли физические и юридические лица, связанные с российской обороной промышленностью и спецслужбами.

Позже газета The New York Times опубликовала вариант списка, который оказался в ее распоряжении. В нем 33 предприятия оборонно-промышленного комплекса, ФСБ, ГРУ, а также четыре «разведывательные» организации.

Среди оборонно-промышленных организаций газета назвала «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МИГ», «Сухой», «Туполев», «Адмиралтейские верфи», «Алмаз-Антей», «Вертолеты России», Уралвагонзавод и другие. В отношении части компаний из этого списка, в том числе концерна «Калашников» и «Алмаз-Антея», уже действуют ограничительные меры.

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, позволяющий ввести дополнительные санкции в отношении России в начале августа. Список российских чиновников и компаний, подпадающих под санкции, должен был быть подготовлен еще к 1 октября. Влиятельные сенаторы подвергли критикеБелый дом за то, что срок введения санкций пропущен, и заявили, что это ставит под вопрос приверженность администрации к выполнению закона, получившего большую поддержку в Конгрессе, но подвергнутого критике со стороны Трампа.