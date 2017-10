Журнал The Economist выйдет с Путиным в образе царя на обложке

На обложке американского журнала The Economist появится президент России Владимир Путин в образе царя. Новый номер посвящен столетию Октябрьской революции. В Twitter'е издания написано, что спустя век после революции «Россия снова находится под властью царя». В качестве орденов на груди у Путина – карикатурное изображение Дональда Трампа и Крымский полуостров.

В статье от редакции The Economist пишет, что Путин заработал титул царя, заставив считаться с Россией на международной арене. При этом, по мнению журналистов, он разделяет «слабости царей». Среди них – создание авторитарного режима на основе манипуляций с хрупкой демократией, говорится в статье. The Economist отмечает, что Путин столкнулся с проблемой многих царей, выбирая между модернизацией и стабильностью. И предпочел «доверить экономику либералам-технократам, а политику бывшим сотрудникам КГБ».



Ранее в этом году Владимир Путин появлялся на обложке журнала Time. В том номере речь шла о вмешательстве России в выборы президента США. В феврале журнал The New Yorker вышел с названием на кириллице. На обложке был изображен Путин, который рассматривал президента США Дональда Трампа в образе бабочки.