В Таджикистане продолжаются аресты по делу о не выплаченном госкредите в сети АЗС

Сотрудниками Агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией арестован Набиджон Мирзоев, главный бухгалтер компании «Умед-88». Вместе с ним были арестованы и трое директоров АЗС компании.

Ранее пресс-служба ведомства подтвердила арест главы компании Раджабали Одинаева и его заместителя Идибека Иброхимова по подозрению в незаконном получении кредита, уклонении от налогов, мошенничестве и подделке документов.

«Следственная группа решила заключить главбуха компании «Умед-88» Набиджона Мирзоева под стражу до конца следственных мероприятий, сообщил источник в Агентстве по финконтролю и борьбе с коррупцией.

По его словам, трое руководителей автозаправочных станций компании задержаны из-за того, что они были гарантами при получении кредита в «Амонатбанке» и «Агроинвестбанке». Следствие идет полным ходом и, скорее всего, аресты будут продолжаться, предположил наш источник.

Сообщается, что после ареста руководителей компания находится на грани банкротства. Работники компании несколько месяцев не получают зарплату.

В начале недели Агентство по финконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана сообщило, что руководители компании «Умед-88» в 2015 году получили у Минфина страны кредит в размере 171 млн. сомони ($19 млн), который должны были вернуть до конца года. Компания обещала потратить средства на обеспечение дехканских хозяйств ГСМ и на развитие агропромышленного комплекса. Но кредиты так и не были возвращены.

Компания «Умед-88» была основана в 1996 году и занималась поставками топлива из России, Казахстана и Туркменистана. По всей стране действовало свыше 70 АЗС компании.