Сапар Исаков: Кыргызстан сделает отдельное заявление по заявлению Казахстана

«Кыргызская Республика по выступлению Бакытжана Сагинтаева сделает отдельное заявление, потому что нам тоже есть что сказать», – заявил премьер-министр КР Сапар Исаков 25 октября на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване (Армения) после выступления своего казахского коллеги Бакытжана Сагинтаева.

Сапар Исаков отметил, что как председательствующий не будет «вступать в полемику, потому что это затянет время».

– Единственное, я хотел бы обратить ваше внимание, что многокилометровые очереди машин на границах, на контрольно-пропускных пунктах реально вызывают очень большое возмущение у граждан обоих государств, потому что там не только машины Кыргызстана как субъекты предпринимательства, но и Казахстана, и третьих стран, – сказал премьер-министр КР.

Напомним, в своем выступлении глава правительства РК отметил «существенное расхождение» данных по объему товарооборота между Кыргызстаном и Китаем.

Комментируя усиление контроля на границе, Бакытжан Сагинтаев отметил, что это решение «не направлено специально, каким-то образом в отношении кыргызской стороны». «Об этом мы говорим давно. Сейчас в ходе этой проверки мы получаем полное подтверждение тех нарушений, о которых мы ранее говорили», – подчеркнул ранее премьер-министр Казахстана.