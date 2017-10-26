В Нижнем Тагиле узбеки и таджики подрались из-за парковочного места

В Нижнем Тагиле выходцы из Узбекистана и Таджикистана устроили массовую драку, не поделив парковочное место. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.



Для того, чтобы разнять мигрантов, на место происшествия приехали несколько нарядов полиции и наряд ОМОНа. Семь человек были доставлены в отделение полиции.

По информации местной полиции, в драке пострадала женщина, которая пыталась помешать стычке.

В настоящее время следователи выясняют подробности произошедшего.





