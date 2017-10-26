В Чебоксарах активист носит на обязательные работы портрет Путина

В Чебоксарах активист движения «Открытая Россия» Юрий Сидоров носит с собой на обязательные работы в местном парке портрет президента России Владимира Путина с надписью: «Надоел». Таким образом активист решил показать, что он был осужден за участие в антикоррупционном митинге 26 марта. Об этом сообщает проект Idel.Реалии – Татарская редакция Радио Свобода.

Сидоров приговорен к 32 часам обязательных работ. По мнению самого активиста, его осудили за то, что он назвал Путина вором, а главу правительства Дмитрия Медведева – жуликом. Всего на антикоррупционной акции 26 марта в десятках городов России были задержаны до полутора тысяч человек. Некоторые задержанные уже обратились с жалобами в Европейский суд по правам человека.