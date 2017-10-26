Правозащитники призвали Киев освободить блогера Жанару Ахмет

Базирующаяся в Польше неправительственная организация «Открытый Диалог» призвала власти Украины освободить блогера из Казахстана Жанару Ахмет из-под стражи и отказать Казахстану в ее экстрадиции. В опубликованном в среду заявлении правозащитной группы говорится также, что Ахмет намерена подать апелляцию на отказ в предоставлении убежища.

«Дело Ахмет имеет признаки политически мотивированного. Конвенция о статусе беженцев и Европейская конвенция о выдаче запрещают экстрадицию лиц в случае политического контекста обвинений», – говорится в заявлении.

Также в своем заявлении «Открытый диалог» призывает Европарламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Организацию Объединённых Наций и правительства демократических государств «оказывать давление на украинские власти с целью добиться прекращения сотрудничества с авторитарными режимами в преследовании политических оппонентов».

Известная критическими публикациями и репостами в адрес казахстанских властей блогер Жанара Ахмет была задержана в пригороде Киева вечером 21 октября. Киево-Святошинский суд 24 октября арестовал ее на 18 суток. Адвокат Жанары Ахмет Владислав Грищенко сообщил журналистам, что после оглашения решения Ахмет объявила голодовку. Защита намерена обжаловать решение.

Власти Казахстана объявили Ахмет в международный розыск в связи с делом о предполагаемом мошенничестве.

Ахмет объясняла свое бегство из Казахстана в марте этого года преследованием на родине по политическим мотивам. В Украине она продолжила писать в соцсетях критические посты о руководстве Казахстана.