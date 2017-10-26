Внешний долг на каждого жителя Таджикистана составляет 260 долларов

По оценкам международного рейтингового агентства Moody’s, в 2017-2018 годах внешний долг Таджикистана увеличится почти вдвое, составив до 55% к ВВП страны.

Moody’s прогнозирует увеличение долга Таджикистана в связи с внешним заимствованием для достройки Рогунской ГЭС. По данным агентства, погашение долга перед внешними кредиторами дорого обойдется таджикской экономике, которая ограничена в доходных статьях.

В докладе рейтингового агентства, который опубликован 22 октября, оценивается экономический потенциал экономик стран мира. В нем отмечается, что большая часть внешнего заимствования Таджикистан получил в иностранной валюте, но из-за курсовой разницы с национальной валютой сомони, очень сложно будет погасить долг с процентами.

Однако министерство финансов не согласно с такими прогнозами Moody's и заявляет, что объем внешнего долга страны намного меньше и составляет 32% к ВВП. Внешний долг Таджикистана составил в начале этого года 2 млрд 274 млн долларов, сообщили в министерстве.

В Минфине также подсчитали: если общий долг страны разделить на каждого жителя Таджикистана, то по средним подсчетам, каждый гражданин задолжал 260 долларов США. В случае, если прогнозы Moody's станут явью, то долг на душу населения возрастет до 500 долларов.