Суд в Киеве арестовал журналистку по ордеру Казахстана
Суд в Киеве арестовал на 18 дней журналистку и блогера Жанару Ахмет – по ордеру властей Казахстана.
Сразу после решения суда во вторник вечером она объявила сухую голодовку, сказал ее адвокат Владислав Грищенко. Он намерен обжаловать решение суда.
Власти Казахстана обвиняют оппозиционную журналистку в мошенничестве. Как только украинская сторона получит запрос об экстрадиции, он будет рассмотрен.
Жанара Ахмет в марте бежала из Казахстана вместе с 9-летним сыном, заявив, что боится за свою безопасность, поскольку публикует в газете «Трибуна» материалы с критикой президента Нурсултана Назарбаева. В интервью Радио Свобода она рассказала, что ее могут обвинить в «создании незаконной группы», пропагандирующей в Интернете акты самосожжения. По мнению журналистки, в Алматы она подвергалась запугиванию со стороны властей. Ее неоднократно судили по обвинению в различных административных правонарушениях. Все возбужденные дела она считает политически мотивированными.
За последние годы из Казахстана уехали несколько правозащитников и оппозиционеров.
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