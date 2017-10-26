Собчак ответила на слова Поклонской о статусе Крыма

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о выдвижении в президенты России, ответила на слова депутата Государственной думы Натальи Поклонской о том, что статус аннексированного Крыма «не обсуждается» и полуостров безоговорочно входит в состав России. По словам Собчак, «мировому сообществу об этом неизвестно».

«Вхождение Крыма в Россию не признала буквально ни одна мировая держава, даже Беларусь», – написала тележурналистка в Instagram'е. По ее словам, «даже Сбербанк не признает Крым частью России», поскольку в городах аннексированного полуострова нет его филиалов.

Как отметила Собчак, ей неприятно, что Россия «не держит слово, данное своему главному соседу». «Но с другой стороны, хорошо, что Наталья хотя бы больше не прокурор. Все-таки от депутатов вреда меньше, чем от прокуроров», – пишет телеведущая.

Ксения Собчак намерена баллотироваться в президенты России на выборах в 2018 году. На пресс-конференции 24 октября она заявила, что с точки зрения международного права Крым – это территория Украины. Наталья Поклонская в ответ обвинила Собчак в «неуважении к людям и родине». По ее словам, «статус Крыма вообще не обсуждается».

Россия аннексировала Крым в 2014 году. На полуострове прошел референдум, после того как территорию взяли под контроль российские военные. По итогам голосования большинство жителей Крыма высказались за вхождение в состав России. Украина и страны Запада считают захват полуострова незаконным и ввели против Кремля экономические санкции.