Госдепартамент работает над деталями санкций в отношении России

Государственный департамент США продолжает «работать над мерами по осуществлению законодательства, принятого Конгрессом в июле, об усилении санкций против России». Об этом заявила пресс-секретарь Хизер Нойерт 24 октября, отвечая на ежедневном брифинге в Госдепартаменте на вопрос о том, почему администрация президента Дональда Трампа пропустила срок, установленный для введения законодательства о санкциях против России, которое президент неохотно подписал 2 августа.

«В законопроекте о санкциях содержится требование о том, чтобы Государственный департамент составил список лиц, связанных с обороной России, а также назвал разведывательные операции, которые могут быть подвергнуты новым санкциям, поэтому мы работаем над тем, чтобы попытаться завершить этот процесс», – сказала Нойерт. Она сообщила, что «люди, которые работают над этим... говорят, что это довольно сложно и может потребоваться некоторое время, чтобы они завершили процесс как можно быстрее».

Закон направлен на ограничительные меры против правительства президента России Владимира Путина за его предполагаемое вмешательство в президентские выборы в 2016 году в США, агрессию на Украине и поддержку президента Сирии Башара Асада на протяжении более чем шестилетней войны в Сирии. Администрация Трампа должна была выпустить к 1 октября инструкцию о том, как следует применять санкции, включая список лиц и организаций, имеющих отношение к российской разведке и обороне.

Влиятельные сенаторы подвергли критике Белый дом за то, что срок введения санкций пропущен, и заявили, что это ставит под вопрос приверженность администрации к осуществлению законодательства, получившего большую поддержку в Конгрессе, но подвергнутого критике со стороны Трампа. Озабоченность Конгресса относительно приверженности Трампа внедрению законодательства о санкциях вызвана расследованием, проведенным Министерством юстиции США и комитетами Конгресса о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США.

Нойерт также был задан вопрос о российских угрозах ограничить деятельность Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE / RL), Голос Америки (VOA) и других американских СМИ в России, а также о том, намерены ли Соединенные Штаты установить ограничения на поддерживаемые государством российские медиаорганизации, действующие в США. Финансируемая государством российская телевизионная сеть RT в сентябре сообщила, что официальные лица США потребовали от нее зарегистрироваться в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов (FARA). Министерство юстиции неоднократно отказывало подтверждать это. Путин и другие российские официальные лица предупреждали, что Москва может принять ответные меры против как частных, так и поддерживаемых США СМИ, если такая мера будет введена.

В связи с этим представитель Госдепартамента заявила, что закон об иностранных агентах в России очень отличается от существующего в США. По ее словам, законодательство об иностранных агентах в РФ присваивает статус организациям, которые получают даже минимальное финансирование из любых иностранных источников, государственных или частных, и занимаются политической деятельностью, которая определяется настолько широко, что охватывает почти всех правозащитников.

В то же время в Соединенных Штатах FARA – «это регистрация, которая делается, когда субъект или физическое лицо участвует в политической деятельности». «Когда Соединенные Штаты говорят кому-то зарегистрироваться как иностранный агент, мы не влияем на способность сообщать новости и информацию. Мы просто регистрируем их. Это так просто. Россия это делает совсем по-другому. Но все, что им нужно сделать, – это зарегистрироваться, и это довольно простой процесс», – сказала пресс-секретарь американского дипломатического ведомства.