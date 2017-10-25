«В нашем колледже идет «охота» на девушек в платках»

Резюме

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«Пишу вам с Алмазарского профессионального колледжа. Вот уже несколько лет, как директор и преподаватели нашего колледжа ненавидят девушек в платках! В нашем колледже запрещено посещать учебу в головном уборе. Девушки снимают свои платки перед тем, как зайти в здание колледжа.

Но, несмотря на это, каждое утро они проходят внутрь здания после тщательной проверки. Руководство колледжа проверяет их сумки. Если внутри сумки находят платок, то этой девушке приходится нелегко. Директор и преподаватели начинают кричать на них: «Зачем ты носишь платок!» Руководство нашего колледжа создает большие проблемы девушкам, даже если они снимают платки перед началом занятий.

В нашем колледже к девушкам в платках относятся как к преступницам. Руководство учебного заведения звонит их родителям, угрожает и подвергает их допросу. «Почему ваша дочь ходит в платке? Почему вы разрешили ей носить платок? Почему она носит длинную юбку? Мы внесем ее в специальный список и сдадим в махаллинский комитет», допрашивают они родителей девушек в платках.

Как можно отнестись к такому поведению руководства колледжа в то время, как правительство заявляет об исключении из «черного списка» 16 тысяч верующих? Разве Духовное управления мусульман не говорило о том, что «платок – не религиозное одеяние?» Тогда как быть со свободой совести и личности? Какое дело руководству колледжа, в каком виде девушки ходят за пределами учебного заведения?»

Просим при возможности прилагать к отправляемому сообщению фото- и видеоматериалы, либо другие документы, подтверждающие Вашу информацию!