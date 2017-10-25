«Мой 80-летний отец шесть лет ждет своей очереди, чтобы совершить хадж»

Резюме

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«Мой отец Мухамедов Хамракул родился в 1938 году. Сейчас ему 80 лет. Он подал свое заявление в Сариасийский районный совет (Сурхандарьинская область) по хаджу еще в 2011 году. Но его до сих пор не отправили в Мекку. В 2017 году наша семья три раза обращалась в президентский портал с просьбой помочь нам в отправке пожилого отца в хадж. Однако наши обращения остались без ответа.

Отец обратился за помощью к хокиму Сариасийского района, но тот заявил ему, что «решение этого вопроса не входит в его полномочия», и отправил к хокиму области. Но хоким области тоже не помог нам решить этот вопрос.

Хотя узбекистанцы, имеющие связи или деньги, едут в хадж без очереди».

Просим при возможности прилагать к отправляемому сообщению фото- и видеоматериалы, либо другие документы, подтверждающие Вашу информацию!