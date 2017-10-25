Украина отказала в статусе беженца Саакашвили (видео)

Украина отказала Михаилу Саакашвили в статусе беженца, что означает, что препятствий для экстрадиции бывшего президента Грузии на его историческую родину нет, – заявил 24 октября генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Также он объявил, что украинские власти собираются депортировать из страны 20 сторонников Саакашвили, в основном грузин, так как они проживали в стране незаконно и готовили госпереворот. Под «переворотом» Луценко имел в виду протестные митинги и палаточный городок под Верховной Радой и другими административными зданиями в Киеве.

«Участие в этом запланированном перевороте принимают гастролеры без всякого гражданства. Михаил Саакашвили как председатель (Одесской) областной государственной администрации заставил своих подчиненных оформить разрешения на постоянное проживание 20 гражданам Грузии как ценным деятелям культуры. Теперь эти деятели «сеют вечное, мудрое, доброе» по всей территории страны, – заявил Луценко. – Именно они с нарезным оружием охраняют Саакашвили, находясь в лагере, и готовят этот силовой переворот».

«Это не пройдет. Ни украинские граждане, ни, тем более, заезжие гастролеры не смогут навязать волю Украинскому государству», – заявил генпрокурор.

Сам Саакашвили был лишен украинского гражданства указом Петра Порошенко сразу после того, как был уволен с поста главы Одесской области. Однако он заявил, что будет добиваться восстановления гражданства, а 10 сентября сумел попасть на территорию Украины из Польши. Тогда его сторонники по сути «смяли» украинский пограничный контроль. После этого политик, по его словам, подал документы на получение в Украине статуса беженца: этот статус не позволяет его депортировать.