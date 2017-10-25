В Таджикистане девятерых граждан осудили за пропаганду идей «ИГ»

Девятеро жителей Хатлонской области Таджикистана приговорены к длительным тюремным срокам за пропаганду идей группировки «Исламское государство» («ИГ», запрещена в Узбекистане). Темур Бойзода, зампредседателя областного суда, сообщил Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода), что в ходе судебного процесса вина каждого из членов сообщества была полностью доказана.

Как стало известно из других источников, главарь группы Файзиддин Шомардонов приговорен к 20 годам лишения свободы. Саидмурод Баротов проведет за решеткой 18 лет, Абубакр Сатторов осужден к 15 годам тюрьмы. Двое приговорены к 12 годам лишения свободы каждый, а также другие члены группы получили длительные сроки.

Сообщается, что осужденные одновременно с пропагандой идей «ИГ», занимались и вербовкой молодежи в ряды этой террористической группировки. Следствием было установлено, что Файзиддин Шомардонов находился в постоянном контакте с находящимися в Сирии и Ираке боевиками «ИГ», сказал источник в облсуде.

Как стало известно, только родственники осужденного Абубакра Сатторова намерены подать кассационную жалобу в Верховный суд Таджикистана. Его отец Файзиддин Сатторов считает, что Абубакра оклеветали. «Мой сын всегда был законопослушным гражданином и работал в компании «Royal Baby» в городе Курган-Тюбе. Пока мне не вручили приговор суда. Но я уже написал письмо с жалобой на приговор в парламент страны», – сказал он.