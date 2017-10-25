Узбекистан и Кыргызстан намерены совместно собирать автотехнику

Узбекистан и Кыргызстана намерены наладить партнерство в сборке автобусов и сельскохозяйственной техники, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу министерства экономики Кыргызстана.

Накануне в Бишкеке прошла встреча замминистра внешней торговли Узбекистана Сахиба Саифназарова с министром экономики Кыргызстана Артемом Новиковым.

Стороны договорились о налаживании партнерства и наращивания взаимного товарооборота и совместного продвижения продукции двух стран в третьи страны. Основными направлениями совместной деятельности станет сотрудничество по сборке автобусов и навесной техники в Кыргызстане, а также создание в республике сборочного производства сельскохозяйственной техники.

«Для реализации проектов по организации промышленной сборки автобусов и автомобилей необходимо проработать предоставление особого налогового режима или альтернативного механизма поддержки, и определить глубину сборки транспортных средств, а также подготовить прогнозную потребность в транспортных средствах с указанием технических характеристик», – говорится в сообщении Минэкономики КР.

Минэкономики Кыргызстана обязалось в месячный срок проработать вопрос о введении специального налогового режима или рассмотреть возможность введения утилизационного сбора, а также предоставить прогноз потребности республики в автобусах. Совместно с министерством сельского хозяйства и мелиорации страны ведомство также намерено определить количество и требуемые характеристики сельскохозяйственной техники, используемой при обработке агрокультур.

Узбекистан, в свою очередь, намерен оперативно выработать ряд проектов по организации совместной деятельности по сборке автобусов и навесной техники, а также дилерских центров легковых автомобилей. В рамках договоренностей правительств двух стран также поддержат предпринимателей, создающих совместные предприятия по транспортировке и логистике, в легкой промышленности и в пищевой переработке.