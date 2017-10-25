Казахстанские производители обеспокоены «ограничением импорта сахара»

Ассоциация кондитеров и Ассоциация производителей безалкогольных напитков Казахстана заявили, что они против идеи ограничения ввоза сахара на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом объявлено в Алматы на совместной пресс-конференции двух отраслевых ассоциаций.

По словам вице-президента Ассоциации кондитеров Казахстана Ерлана Ахметова, с предложением об ограничении импорта сахара на территорию ЕАЭС намерены выступить российские и белорусские крупные производители сахара. Эта инициатива, как сообщается, должна быть озвучена 25 октября в Ереване (Армения) на заседании глав правительств стран ЕАЭС, в который входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

По заявлениям казахстанских производителей, эта мера предполагает добавление таможенной пошлины на сахар, ввозимый не из стран ЕАЭС, что, по оценкам, способно привести к повышению цен на готовую продукцию, включая кондитерские изделия и напитки. В настоящее время для казахстанских производителей при импорте сахара действуют инвестиционные преференции, позволяющие беспошлинно завозить сахар для дальнейшей переработки.

Представители ассоциаций утверждают, что запрет импорта сахара в страны ЕАЭС позволит российским и белорусским крупным производителям диктовать свою ценовую политику на рынке сахара. В этой связи отраслевые ассоциации предлагают создать сырьевую биржу для определения объективной рыночной цены на сахар и формирования баланса цен за счет спроса и предложения. Кроме того, отраслевые ассоциации рекомендуют провести мониторинг, чтобы убедиться в том, что страны – участники ЕАЭС могут обеспечить внутренний рынок достаточным количеством сахара.