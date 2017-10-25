Би-Би-Си: напавший на Фельгенгауэр искал ее домашний адрес

Борис Гриц, арестованный за нападение с ножом на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, за несколько дней до этого искал ее домашний адрес. Об этом Русской службе Би-Би-Си сообщил родственник нападавшего Алексей Гейлер.

По его словам, за пять дней до случившегося Гриц просил узнать ему домашний адрес Фельгенгауэр, чтобы встретиться и поговорить с ней. Гейлер рассказал, что Гриц описывал ему то же, о чем говорил на допросе: якобы журналистка «изводила» его, «используя телепатическую связь». Гриц также рассказал родственнику, что писал журналистке в Facebook'е, но она игнорировала его.

Вчера Гриц ворвался в помещение редакции «Эхо Москвы», ослепив охранника из газового баллончика, и ранил журналистку ножом в горло. Он был задержан и передан полиции. В ходе допроса Гриц не смог вразумительно объяснить причину своего поступка. Дело возбуждено по статье «Покушение на убийство». Суд арестовал его до 23 декабря. Гриц заявил, что не планировал убивать Фельгенгауэр.

48-летний Борис Гриц – гражданин России и Израиля. Он работал в Израиле и США, недавно в поисках работы вернулся в Россию. Татьяна Фельгенгауэр была прооперировна. Она в сознании, ее состояние оценивается как средней тяжести.