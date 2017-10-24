В Туркменистане фермеры устроили забастовку, требуя платы за урожай

Группа жителей фермерского хозяйства «Лебап» Сакарского района Лебапской области, рассказала Радио Азатлык (Туркменской редакции Радио Свобода), несмотря на то, что полным ходом идет второй сбор хлопка, местным арендаторам до сих пор не заплатили за сданный государству хлопок. Кроме того, от них требуют, чтобы они за свой счет платили работникам госучреждений, мобилизованных на сбор хлопка.

По словам собеседников «Азатлыка», 12 октября арендаторы из села Райдашлык пригласили председателя фермерского хозяйства Лебап на хлопковое поле для того, чтобы выразить свое недовольство.

Председатель фермерского хозяйства «Лебап» заявил собравшимся арендаторам о том, что все деньги, предназначенные им, были потрачены на проведение Азиатских игр. И в связи с этим, им все перечислят деньги на банковские счета, как только поступят деньги на счет фермерского хозяйства.

На это арендаторы заявили, что им давно не платили и что до сих пор для того чтобы оплачивать труд помощников им приходилось продавать свой скот или брать в долг, но теперь они не могут продолжать работу в таких условиях и намерены объявить забастовку, пока им не заплатят причитающиеся деньги, так как им больше не откуда брать деньги. Крики председателя хозяйства рассердили арендаторов, которые набросились на него. Только вмешательство старейшин помогло спастись председателю, который сбежал с места стихийного протеста.

Представители районной власти, в ответ на ультиматум фермеров, распорядились изъять земли арендаторов, отказавшихся продолжать работу и раздать тем фермерам, которые желают работать. В результате недовольные арендаторы решили не продолжать работу.