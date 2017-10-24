Браудеру разрешили въезд в Соединенные Штаты

Главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру разрешили въезд в США. Как сообщил Браудер в Twitter'e, его разрешение, позволяющее въехать в США без визы, было восстановлено, и он успешно зарегистрировался на рейс. По словам Браудера, теперь надо «исправить ситуацию с фальшивым ордером Интерпола на арест».

Министерство внутренней безопасности США сообщило в понедельник, что Браудер, рожденный в Америке британский подданный, получил разрешение на въезд в страну 18 октября, то есть за четыре дня, до того как, по его собственным словам, была аннулирована его американская виза после того, как Россия внесла его в список Интерпола.

Ситуация вызвала гневную реакцию республиканцев и демократов в конгрессе, потребовавших от администрации немедленно пересмотреть решение по визе Браудера.

Согласно заявлению официальных инстанций, у Браудера никогда не было американской визы, а разрешение на въезд в США ему было выдано еще на прошлой неделе в ускоренном порядке как человеку, находящемуся в так называемой «группе минимального риска».

Уильям Браудер был одним из инициаторов принятия в США «закона Магнитского», названного в память об умершем в СИЗО юристе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Документ предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.