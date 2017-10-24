Борис Джонсон выразил уверенность в том, что ядерная сделка с Ираном сохранится

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что «нет сомнений», что заключенное в 2015 году между Ираном и мировыми державами ядерное соглашение продолжит существовать, несмотря на решение президента США Дональда Трампа не ресертифицировать эту сделку.

23 октября в Лондоне Джонсон в своей речи на тему внешней политики после встречи с представителями конгресса США сказал, что его заверили в том, что решение Трампа не остановит действия этого исторического соглашения. «У меня совершенно нет сомнений в том, что за счет решимости и смелости сделку удастся сохранить», – заявил Джонсон.

По условиям этого соглашения, Тегеран дал согласие на сворачивание своей ядерной деятельности в обмен на облегчение международных санкций. Многими американскими официальными лицами и другими деятелями этого решение воспринимается в качестве пути замедления возможного пути Ирана к разработке ядерного оружия. Тегеран настаивает, что его ядерная программа носит исключительно мирные цели.

Трамп 13 октября резко прекратил грозить об отмене данного соглашения, однако он отказался подтвердить соответствие Ирана взятым обязательствам, обвинив Тегеран в нарушении «духа» соглашения, в частности, из-за продолженных Тегераном испытаний баллистических ракет и поддержки Ираном экстремистов на Ближнем Востоке. Он заявил о готовности добиваться оказания дополнительного давления на Тегеран. В распоряжении конгресса, контролируемого республиканцами, для рассмотрения поправок к соглашению будет около двух месяцев.