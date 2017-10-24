Международная хлопковая и текстильная ярмарка открылась в Ташкенте

23 октября в Ташкенте стартовала XIII Международная хлопковая и текстильная ярмарка.

В работе пятидневной ярмарки принимают участие около 1,5 тыс. специалистов из 44 стран мира, сообщает UzDaily.uz.

Планируется проведение порядка 16 открытых и тематических сессий по вопросам развития хлопкового и текстильного сектора в отдельно взятых странах, тенденций мирового рынка хлопка, аспектам его торговли, логистики и страхования.

Будет обсужден спектр вопросов, касающихся генетики и биотехнологии создания селекционных сортов хлопчатника, агротехники выращивания хлопка, его защиты от вредителей и болезней. Отдельное внимание будет уделено рассмотрению проблем и достижений в области первичной переработки хлопка, инструментальной оценки качества хлопкового волокна, его текстильной переработки.

Ярмарка организована при содействии Министерства сельского и водного хозяйства, ХК «Узпахтасаноатэкспорт», Академии наук, АО «Узбекенгилсаноат», Министерством внешней торговли, Республиканской товарно-сырьевой биржей, Узбекским центром «Сифат» и другими заинтересованными структурами.

23-27 октября 2017 года в Ташкенте состоится 76-е пленарное заседание Международного консультативного комитета по хлопку по тематике «Хлопок в эпоху глобализации и технологического прогресса».