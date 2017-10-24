В Омске пациент с кровотечением заплатил за бензин для скорой

Жителям деревни Кутырлы Омской области пришлось оплатить работу водителя скорой помощи, чтобы доставить пациента с внутренним кровотечением в районную больницу. Местный фельдшер настаивала на срочной госпитализации в медучреждение, которое находится в 60 километрах от деревни. Однако медсестра сообщила, что машина скорой помощи сломана и бензина нет. Долгое ожидание машины из райцентра было опасно для жизни больного.

Родственница пациента Елена Перфильева сообщила Радио Свобода, что медсестра предложила им оплатить стоимость бензина для скорой, после чего водитель согласился отвезти его в больницу на личном автомобиле. По словам Елены, сейчас опасности для жизни мужчины нет. Однако в районной больнице их сразу предупредили, что все назначенные лекарства им придется покупать за свой счет.

После произошедшего родственники пострадавшего обратились с жалобами в Росздравнадзор и к главврачу больницы.

Представитель Омского министерства здравоохранения сообщила Радио Свобода, что сегодня была проведена внутренняя проверка. Чиновники считают, что медработник в этой ситуации нарушила инструкции, поскольку должна была вызвать скорую из другой деревни, в 25 километрах. Медсестру обещают наказать, а деньги вернуть родственникам пациента. Информацию о неисправности служебного автомобиля в министерстве подтвердили и пообещали его отремонтировать. При этом в пресс-службе заверили, что проблем с бензином в районных больницах нет.