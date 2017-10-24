В Ташкенте менее чем за неделю зафиксирован второй случай разбойного нападения на иностранцев

В Ташкенте накануне произошло разбойное нападение на троих граждан Бангладеш.

«22 октября, примерно в 01:00, Дилдора Рустамова, Фарход Жомалов и трое неизвестные лица на территории Чиланзарского района напали на троих граждан Бангладеш с целью хищения чужого имущества», – сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Преступники, угрожая иностранцам ножом, завладели их имуществом на общую сумму 4,4 тысячи долларов, а также наличными деньгами в размере 700 долларов и 500 тысяч сумов, после чего скрылись с места совершения преступления.

Следственный отдел при УВД Чиланзарского района возбудил по данному факту дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 (разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, по предварительному сговору группой лиц, в значительном размере) Уголовного кодекса Узбекистана.

Сейчас правоохранительные органы продолжают следственные мероприятия, проверяя причастность задержанных к другим преступлениям.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что шесть дней назад узбекистанец Зухриддин Хасанов избил и ограбил в Мирабадском районе Ташкента гражданина Южной Кореи.