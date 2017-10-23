SOHR: «ИГ» казнило в Аль-Карьятайне более сотни человек
Активисты в Сирии сообщают, что боевики экстремистской группировки «Исламское государство» («ИГ») убили по меньшей мере 116 человек, пока расположенный в центральной части Сирии город Аль-Карьятайн оставался под контролем боевиков «ИГ».
«ИГ за 20-дневный срок в качестве возмездия казнило по меньшей мере 116 гражданских, обвинив их в сотрудничестве с войсками режима», – сообщил сегодня Рами Абдель Рахман, руководитель базирующейся в Великобритании правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).
Сирийские правительственные войска отбили город Аль-Карьятайн, расположенный в сирийской провинции Хомс, 20 октября, спустя три недели после того, как город попал под контроль «ИГ».
«После того как режим отбил город, его жители нашли на улицах тела убитых, – сказал Абдель Рахман. – Их либо застрелили, либо зарезали ножами». Считается, что более 80 из них были казнены за два дня до того, как город был отбит от боевиков «ИГ».
«ИГ» в последние два года продолжает терять позиции и в Сирии, и в Ираке. На прошлой неделе поддерживаемые США войска вытеснили боевиков из города Ракка, цитадели «ИГ» в Сирии.
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