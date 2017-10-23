Погранслужба Кыргызстана: пропуск на границе с Казахстаном затруднён

На кыргызско-казахстанской границе прохождение пограничного контроля по-прежнему затруднено, сообщает сегодня Радио Азаттык (Кыргызская редакция Радио Свобода) со ссылкой на государственную пограничную службу Кыргызстана. На контрольно-пропускных пунктах «Ак-Жол – автодорожный» и «Ак-Тилек», по сведениям пограничной службы Кыргызстана, сегодня сохраняются очереди, тогда как на КПП «Чалдовар» и «Чон Капка» заторов нет.

– На КПП «Ак-Жол – автодорожный» в очереди стоят около 300 человек. Такая картина наблюдается с 10 часов сегодняшнего дня. За 15–20 минут пропускают где-то по 30 человек. Что же касается транспорта, то за полчаса пограничный контроль проходят семь-восемь машин. В общей сложности в очереди стоят около 40 легковых машин, маршрутных такси и автобусов. На «Ак-Тилеке» всё такие же очереди из грузовых фур. Там сейчас находится более 400 машин. Казахская сторона пропускает в час где-то по восемь единиц большегрузного транспорта. А на таких КПП, как «Чалдовар» и «Чон Капка», заторов нет, – сообщила представитель пресс-службы ведомства Салкын Абдыкариева.

10 октября на кыргызско-казахстанской границе был ужесточен пограничный контроль со стороны Казахстана. Из-за этого на пропускных пунктах в Чуйской и Таласской областях скопились очереди из людей, образовались километровые заторы из автомобилей.

Высказывались мнения о том, что ситуация на границе может быть связана с высказываниями президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в адрес казахстанских властей, сделанными им за несколько дней до этого в государственной резиденции.

18 октября на переговорах в Астане главы правительств двух стран договорились облегчить проезд пассажирского транспорта и лиц с багажом с 19 октября, после чего ситуация стабилизировалась. Однако вчера пограничная служба Кыргызстана сообщила, что на КПП «Ак-Жол – Автодорожный» вновь возникли очереди.