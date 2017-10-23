Итальянские регионы Ломбардия и Венето проголосовали за расширение автономии

Жители двух самых богатых регионов Италии – Ломбардии и Венето – проголосовали на референдуме за расширение автономии. Согласно предварительным результатам, за это проголосовали более 90 процентов участников плебисцита, сообщает Би-Би-Си.

Результаты референдума, который был согласован с властями Италии, не имеют юридически обязывающей силы для центрального правительства в Риме.

Власти обоих регионов, в которых правит «Лига Севера», выступающая за независимость северных провинций Италии, хотят сократить свои взносы в бюджет наполовину, расширить полномочия в сферах экологии, здравоохранения, образования. Они также хотят получить право самостоятельно решать вопросы безопасности и иммиграции, однако для этого необходимо изменение конституции.

Ломбардия, куда входит финансовая столица Италии Милан, и регион Венето со столицей Венецией – самые экономически успешные регионы страны. Их доля в ВВП Италии составляет 30 процентов.