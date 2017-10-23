В Таджикистане под «облаву» угодил правозащитник

Общественная организация «Офис гражданских свобод» заявила, что в ходе нынешней осенней призывной кампании «облавы», в основном, проводят сотрудники милиции. Дилшод Джураев, правозащитник и адвокат организации, на прошлой неделе испытал это лично на себе.

«Это произошло на территории столичного района Сино. Капитан милиции в сопровождении трех подчиненных подошли ко мне и спросили, сколько мне лет. Я хотел проверить, что будет, если я предстану молодым человеком призывного возраста, и сказал, что мне 27 лет, хотя на самом деле мне 36. Они за руки ответили меня в военный комиссариат, а сами потом ушли. Когда военный комиссар узнал мой реальный возраст и чем я занимаюсь, принес извинения и попросил никуда не жаловаться», – говорит Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода) Дилшод Джураев.

По его словам, в военкомате он побеседовал с несколькими молодыми ребятами, которые, как и он, попал под «облаву». В целом, в «Офисе гражданских свобод» с начала призывной кампании зарегистрировано 12 заявлений от родных молодых людей, которых призвали в армию незаконным методом.

Хуршеда Рахимова, представитель «Офиса гражданских свобод», сказала, что некоторые местные администрации привлекают сотрудников милиции для призыва молодых людей в армию. В качестве примера она привела решение райадминистрации Спитамен Согдийской области, который обратился к органам внутренних дел с призывом помочь военкомату выполнить план призыва.

«Такое решение противоречит ряду статей Закона «О всеобщем воинском призыве и военной службе». Лишь в случае, когда призывник после получения повестки не явится в военкомат, военком может обратиться в милицию для принятия мер в отношении «уклониста». По имеющимся у нас данным, в этом году случаи «облавы» увеличились», – говорит Хуршеда Рахимова.