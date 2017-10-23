Узбекистан выделит на рыболовство почти 1,5 тыс. гектаров водоемов

Для создания новых рыбных хозяйств руководство Узбекистана выделит 1 218 гектаров естественных и 231,2 гектара искусственных водоемов.

На развитие отрасли «Ипотека-банк» направит почти 2,5 млн сумов, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на сообщение финансового учреждения.

Сейчас в республике работают свыше 200 рыбоводческих предприятий. В прошлом году было заготовлено 7,5 тысячи тонн рыбы. С начала 2017 года улов составил уже четыре тысячи тонн. Власти страны планируют до конца года увеличить этот показатель в два раза.





