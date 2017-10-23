Трамп приветствовал поражение экстремистов-исламистов в Ракке

Президент США Дональд Трамп в минувшую субботу приветствовал поражение экстремистов из группировки «Исламское государство» (запрещена в Узбекистане) в их самопровозглашенной столице Ракка и назвал это событие «критическим прорывом» к кампании против терроризма. В минувшую пятницу Сирийские демократические силы с участием курдов официально объявили об освобождении Ракки от джихаддистов после четырех месяцев боев и провозгласили, что город станет частью децентрализованной федеральной Сирии.

«Вместе наши силы освободили весь город от контроля исламистов», – заявил Трамп. «Поражение исламистов в Ракке представляет собой критический прорыв в нашей всемирной кампании по уничтожению «ИГ» и его вредной идеологии», – отметил Трамп. По его оценке, с освобождения Ракки и подавляющего большинства территорий «становится виден конец халифата исламистов».

Трамп сказал, что кампания США против «Исламского государства», начатая его предшественником Бараком Обамой, скоро вступит в новую фазу, в ходе которой Соединенные Штаты будут «поддерживать местные силы безопасности и попытаются снизить насилие в Сирии и отстаивать условия для прочного мира с тем, чтобы террористы не смогли вернуться, чтобы снова угрожать нашей коллективной безопасности».

В воскресенье Россия обвинила возглавляемую США контртеррористическую коалицию в Сирии в беспощадной бомбардировке Ракки, назвав ее «сравнимой с уничтожением Дрездена во времена Второй мировой войны» и назвала поставки гуманитарной помощи в освобожденный город «попытками замаскировать масштабы разрушений».